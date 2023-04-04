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19:07, 4 апреля 2023Среда обитания

Названы безопасные для окружающей среды альтернативы мусоропроводам

РЭО: вакуумная система удаления отходов служит хорошей альтернативой мусоропроводам

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Более безопасной альтернативой мусоропроводу в домах могут послужить вакуумные системы удаления отходов. Об этом со ссылкой на комментарий главы Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева сообщает телеканал «360».

По словам руководителя РЭО, в Москве уже строятся жилые комплексы с вакуумными системами нового поколения. «Подобные системы являются замкнутыми и исключают какой-либо вред окружающей среде и неприятные запахи. Это еще одно решение как хорошая альтернатива традиционному мусоропроводу», — отметил он.

Буцаев добавил, что бытовые отходы обычно накапливаются в современных контейнерах на специально оборудованных площадках, и это служит еще одной альтернативой мусоропроводам. Всего, по его данным, в России функционируют более 960 тысяч таких площадок. При этом наибольшее их число — 58 тысяч — приходится на Подмосковье, 48 тысяч — на Москву, а замыкает первую тройку списка Санкт-Петербург с показателем в 37 тысяч.

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В РЭО убеждены, что отказ от введения мусоропровода в пользу альтернативных вариантов позволит улучшить санитарные условия в подъездах и поспособствует ускорению перехода к системе раздельного сбора бытовых отходов. Кроме того, представители оператора напомнили о том, что наличие мусоропровода не только ведет к антисанитарии и повышает риск возникновения пожара, но и вынуждает жильцов тратить деньги на его обслуживание. В результате в некоторых домах после завершения строительства трубопроводы заваривают и в дальнейшем не используют.

Российский экологический оператор поддержал возможность выбора для застройщиков — строить или отказаться от введения мусоропровода в жилом доме еще на этапе проектирования. Подобная мера относится к внесению изменений в нормы и правила строительства жилья.

В марте стало известно, что в России захотели ужесточить контроль за утилизацией одного вида отходов и запретить гражданам выбрасывать золу вместе с остальным мусором. Выступивший с соответствующим предложением РЭО отметил, что содержащиеся в ней мельчайшие частицы могут разогреть до тления уже остывшие угли, поэтому этот вид отходов остается пожароопасным более суток.

Полина Кислицына
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