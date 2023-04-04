Российской школьнице оторвало ногу при падении из окна

В Свердловской области школьнице оторвало ногу при падении из окна

В Свердловской области школьнице оторвало ногу при падении из окна. Об этом сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел 3 апреля около 17:30 у дома № 32 по улице Первомайской. «У магазина "К&Б" лежала молодая девушка, а из окна пятого этажа свисали связанные простыни. У девушки при падении произошла травматическая ампутация ноги», — рассказала очевидица случившегося.

Российская школьница спускалась по простыням из окна квартиры на пятом этаже, но не удержалась и упала. Сейчас пострадавшая находится в очень тяжелом состоянии в больнице. Врачи борются за ее жизнь и здоровье.

Что послужило причиной таких действий подростка — неизвестно.

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