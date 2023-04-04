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19:56, 4 апреля 2023Силовые структуры

Россиянка забила пенсионера до смерти ножкой от стола и пошла под суд

В Оренбургской области будут судить женщину, забившую пенсионера до смерти ножкой стола

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Оренбургской области суд рассмотрит дело 39-летней местной жительницы об убийстве 70-летнего пенсионера. Об этом во вторник, 4 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, ночью 11 февраля женщина поссорилась со знакомым в квартире на улице Октябрьская в Гае. Она стала бить пожилого мужчину ножкой журнального стола по телу и голове, нанеся смертельные ранения. Затем россиянка спрятала ножку и сбежала. Вскоре ее задержали.

По факту произошедшего было возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. В настоящий момент фигурантка находится в СИЗО.

Ранее стало известно, что россиянин пойдет под суд за убийство 55-летнего жителя Орска в 2008 году.

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Екатерина Власова
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