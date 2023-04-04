США и ЕС захотели уменьшить зависимость от российского ядерного топлива

США и ЕС уменьшат зависимость от ядерного топлива из РФ и диверсифицируют его источники

США и Европейский союз (ЕС) уменьшат зависимость от ядерного топлива из России и диверсифицируют его источники. Об этом говорится в совместном заявлении Энергетического совета ЕС — США под председательством госсекретаря США Энтони Блинкена и главы евродипломатии Жозепа Борреля, передает ТАСС.

«Совет намерен интенсифицировать сотрудничество по снижению зависимости от России в области ядерного топлива и услуг по топливному циклу и поддерживает продолжающиеся усилия стран сообщества по диверсификации поставок ядерного топлива», — сообщается в заявлении совета.

Ранее депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заявил, что на Западе все еще сохраняются разногласия по вопросу антироссийских санкций. По его словам, чиновников из США также смущает, что 16 процентов ядерного топлива, потребляемого американскими атомными электростанциями, поступает из России.