Синоптик предупредил о высокой пожарной опасности в пяти российских регионах

Синоптик Вильфанд: в пяти регионах России до 6 апреля ожидается высокая пожарная опасность

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что до 6 апреля в пяти регионах страны ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщает ТАСС.

«В нескольких регионах будет наблюдаться яркий признак весны — рост уровня пожарной опасности», — заявил синоптик.

По его словам, высокий риск возникновения пожаров прогнозируется с 4 по 6 апреля в Калмыкии, Астраханской области, на севере Дагестана, в Челябинской области, а также в Приморском крае. Он уточнил, что это не обязательно означает, что там следует ожидать возникновение лесных пожаров.

Ранее Вильфанд рассказал о задержке весны в нескольких регионах России. Он отметил, что температура, прогнозируемая в Сибирском и Северо-Западном федеральных округах, а также Якутии, ниже климатической нормы.