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15:28, 4 апреля 2023Россия

Стали известны дата и место похорон военкора Татарского

Убитого военкора Владлена Татарского похоронят 8 апреля в Москве

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Погибшего военкора Владлена Татарского похоронят в субботу, 8 апреля, в Москве. Об этом стало известно от друга погибшего, музыканта Акима Апачева. Его слова приводят РИА Новости.

При этом точное время и конкретное место похорон пока не раскрываются.

Татарский погиб 2 апреля в петербургском кафе на Университетской набережной во время взрыва. В его убийстве подозревают Дарью Трепову: она передала военкору статуэтку, в которой была взрывчатка. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил причастность Украины к случившемуся.

Также в результате взрыва пострадали 40 человек. По последним данным, пятеро из них остаются в тяжелом состоянии.

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Евгения Куликова
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