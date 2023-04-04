Глава МИД Венгрии Сийярто: НАТО не должно допустить военного столкновения с Россией

Блок НАТО не должен допустить прямого военного столкновения с Россией. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Необходимо сделать все возможное для предотвращения прямого конфликта между НАТО и Россией», — написал венгерский дипломат перед встречей министров иностранных дел стран Североатлантического альянса.

Ранее заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета, кандидат исторических наук Леонид Шаповалов назвал целью НАТО уничтожение России. «Задачи НАТО — не сдерживание России, как они обозначали изначально. Задача НАТО — максимальное ослабление нашей страны, ее уничтожение, разделение», — сказал он.