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18:48, 4 апреля 2023Мир

МИД Венгрии призвал НАТО не допустить военного столкновения с Россией

Глава МИД Венгрии Сийярто: НАТО не должно допустить военного столкновения с Россией

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Блок НАТО не должен допустить прямого военного столкновения с Россией. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Необходимо сделать все возможное для предотвращения прямого конфликта между НАТО и Россией», — написал венгерский дипломат перед встречей министров иностранных дел стран Североатлантического альянса.

Ранее заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета, кандидат исторических наук Леонид Шаповалов назвал целью НАТО уничтожение России. «Задачи НАТО — не сдерживание России, как они обозначали изначально. Задача НАТО — максимальное ослабление нашей страны, ее уничтожение, разделение», — сказал он.

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Глеб Бажуткин
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