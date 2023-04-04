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16:57, 4 апреля 2023Россия

Под Москвой директор компании напал с ножницами на желающего уволиться работника

РЕН ТВ: в Химках директор компании напал с ножницами на пожелавшего уволиться работника

Фото: Terekhov Igor / Shutterstock / Fotodom

В Химках директор одной из подмосковных компаний напал с ножницами на пожелавшего уволиться сотрудника. Об этом РЕН ТВ сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его данным, мужчина проработал в учреждении два дня, а затем решил, что новое место работы ему не подходит. 3 апреля он написал заявление об увольнении, которое разозлило руководителя.

«Директор достал ножницы, поднес к горлу и стал угрожать физической расправой», — заявил собеседник канала.

По предварительной информации, сотрудник при этом не пострадал. Подробности произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что мужчина, попавший с обморожением в больницу в Югре, напал с хирургическими ножницами на медсестру и начал угрожать окружающим. Медики оказали россиянину сопротивление.

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Варвара Родикова
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