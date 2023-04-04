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18:27, 4 апреля 2023Россия

Под Москвой друзья пациента ворвались больницу и пообещали изнасиловать врачей

В Подмосковье друзья пациента сломали дверь в реанимацию и пообещали изнасиловать врачей

Друзья пациента одной из подмосковных больниц ворвались в отделение, сломав входную дверь, и пообещали изнасиловать врачей. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «Медицинская Россия».

На кадрах видно дверь со вставкой из матового стекла, отделяющую реанимационное отделение от коридора. За стеклом мелькают силуэты мужчин, которые с силой тянут дверь на себя, пытаясь войти в отделение. Мужчина в медицинских перчатках просит их не ломать дверь. В ответ на это мужской голос из-за двери обещает изнасиловать врачей.

Затем к двери подходит находившийся в отделении мужчина, друзья которого пытаются взломать дверь. Он требует открыть дверь, после чего выходит в коридор и выражает возмущение действиями врачей. Затем он угрожает изнасиловать матерей тех, кто поместил его в медицинское учреждение. Мужчина грубо обрывает врача, который пытается объяснить необходимость установки ему капельницы. В это время женский голос за кадром сообщает, что в больницу уже выехали полицейские.

Ранее житель Нижегородской области избил приехавшего к его родственнику врача. Глава регионального Минздрава призвал обратить внимание на случаи применения насилия к медработникам. В феврале в Каспийске мужчина напал на водителя скорой помощи за то, что тот грыз семечки, пока врач и фельдшер оказывали помощь пациенту.

Алан Босиков
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