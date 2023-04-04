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19:44, 4 апреля 2023Забота о себе

61-летняя Ирина Розанова раскрыла секреты цветущего внешнего вида

Актриса Ирина Розанова заявила, что выглядеть молодо ей помогают ботокс и дробное питание

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

61-летняя популярная российская актриса Ирина Розанова рассказала, что выглядеть моложе своих лет ей помогают инъекции ботокса и правильное питание. Некоторые другие секреты своего цветущего внешнего вида она раскрыла в беседе с Пятым каналом.

Розанова заявила, что никогда не делала пластических операций, а сохранять молодость ей удается исключительно благодаря генетике и умелой работе врачей-косметологов. По признанию актрисы, она регулярно колет ботокс и филлеры и делает различные омолаживающие процедуры, в том числе аппаратные.

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Поддерживать хорошую физическую форму Розановой удается с помощью дробного питания, подсчета калорий и исключения из рациона вредных продуктов и фастфуда. «На съемки я беру разные салаты, авокадо, какие-нибудь кашки, киноа, козий сыр. Пришел, поел чуть-чуть, часто и по чуть-чуть», — рассказала артистка.

Ранее 60-летняя модель из США Кэти Джейкобс объяснила, как ей удается сохранять молодость и красоту. Она заявила, что отказалась от мяса, макарон и сахара, а также ограничила количество рыбы в меню.

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Наталья Обрядина
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