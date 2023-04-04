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11:29, 4 апреля 2023Россия

В российских вузах появится дисциплина по противодействию терроризму

Минобрнауки России включит в образовательные программы вузов противодействие терроризму

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В образовательных программах российских вузов включат дисциплину по противодействию терроризму и экстремизму. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщила пресс-служба Минобрнауки России.

«Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности», — говорится в соответствующем приказе ведомства.

В пресс-службе пояснили, что нововведение затронет учебные программы бакалавриата и специалитета. Приказ вступает в силу с 1 сентября 2023 года. Прием и обучение в вузах с нового учебного года будет осуществляться по обновленным образовательным программам, добавили в министерстве.

О планах ввода в обязательные программы вузов формирования у студентов нетерпимость к экстремизму и терроризму стало известно в октябре 2022 года. Тогда в Минобрнауки уточнили, что стандарты образования в России содержат требования к результатам освоения учебной программы. В числе установленных компетенций находится и гражданская позиция.

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Никита Абрамов
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