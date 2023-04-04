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12:53, 4 апреля 2023Бывший СССР

Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины

По всей территории Украины объявили воздушную тревогу
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Alina Yarysh / Reuters

По всей территории Украины объявили воздушную тревогу, следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики.

Ранее в Одессе произошла серия взрывов, после этого в городе начался пожар. В городской администрации заявили, что сработали системы противовоздушной обороны. В результате обстрела одно из предприятий получило повреждения.

3 апреля воздушную тревогу объявляли в четырех областях Украины — Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской.

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Варвара Кошечкина
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