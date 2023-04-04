Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины
По всей территории Украины объявили воздушную тревогуСюжетВзрывы в Одессе:
По всей территории Украины объявили воздушную тревогу, следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики.
Ранее в Одессе произошла серия взрывов, после этого в городе начался пожар. В городской администрации заявили, что сработали системы противовоздушной обороны. В результате обстрела одно из предприятий получило повреждения.
3 апреля воздушную тревогу объявляли в четырех областях Украины — Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской.