Пятилетний ребенок умер в одной из российских больниц после операции

В Саратове пятилетний ребенок умер после операции, следователи возбудили дело

В Саратове пятилетняя девочка скончалась в больнице после проведенной операции. Об этом сообщило управление Следственного комитета (СК) по Саратовской области в Telegram-канале.

По данным следователей, девочке сделали операцию и отпустили домой. Спустя время ребенка снова доставили в больницу из-за ухудшения самочувствия после хирургического вмешательства. Там девочка скончалась. После случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, сейчас проводится проверка.

Ранее в приемном покое тюменской инфекционной больницы умер ребенок. Незадолго до этого его приводили в больницу на осмотр, после которого родителям было предложено госпитализировать больного, но они от такого варианта отказались. Ребенок болел тяжелым хроническим заболеванием.