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01:19, 4 апреля 2023Мир

В США раскрыли причину упадка американской армии

Ведущий Fox News Уолтц: идеологическая обработка и политизация ведут армию США к упадку

Фото: Leonhard Simon / Reuters

Трансгендерная и расовая идеология администрации американского президента Джо Байдена, а также политизация армии приводят вооруженные силы (ВС) США к упадку, заявил ведущий Fox News, член палаты представителей Майкл Уолтц.

«Способность наших воинов выполнять свои задачи подрывается гражданскими лидерами, заинтересованными в идеологической обработке и партийной политике больше, чем в готовности к ведению боевых действий», — раскрыл он причину упадка армии.

Уолтц указал на отчет национальной независимой группы исследования состояния ВС США и их боеготовности. В нем говорится, что армия не смогла набрать 25 процентов личного состава. В 2023 году ожидается недобор в 50 процентов.

Уолтц добавил, что доверие народа к вооруженным силам значительно снизилось.

Ранее сообщалось, что Пентагон проводит обзор оружия и боеприпасов, которые могут понадобиться стране для участия в возможных будущих конфликтах.

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Марина Совина
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