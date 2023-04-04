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12:41, 4 апреля 2023Мир

США ликвидировали лидера ИГ

ВС США: в ходе военной операции в Сирии убит один из лидеров «Исламского государства»

Фото: Baderkhan Ahmad / AP

Соединенные Штаты провели военную операцию в Сирии, в ходе которой 3 апреля был убит один из высокопоставленных лидеров ИГ («Исламское государство», запрещенная в РФ террористическая группировка). Об этом сообщается в заявлении Центрального командования Вооруженных сил США (ВС США) (CENTCOM) в Twitter.

«Силы CENTCOM 3 апреля нанесли удар в Сирии, ликвидировав главаря ИГ Халида Айяда Ахмада аль-Джабури, который отвечал за планирование нападений в Европе и разработал структуру руководства группировки», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что силы безопасности радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) уничтожили не менее шести боевиков ИГ. Операция прошла в афганской провинции Балх в районе Нахри-Шахи.

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Семен Александров
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