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13:34, 4 апреля 2023Силовые структуры

Трепова получала по 20 тысяч рублей в криптовалюте за выполнение каждого задания

Трепова получала по 20 тысяч рублей за выполнение каждого задания от куратора с Украины

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Петербурженка Дарья Трепова, подозреваемая в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского, получала по 20 тысяч рублей в криптовалюте за каждое выполненное задание от куратора из Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Moyka.

Среди заданий были доставки посылок, посещение мероприятий и другие миссии. Ранее Трепова рассказала на допросе, что читала много украинских Telegram-каналов. Там она познакомилась с активистом, который предложил ей переехать в Киев и стать редактором медиаресурса. Для того чтобы получить эту должность, девушке предложили пройти «стажировку». В частности, ее попросили сходить в книжный магазин «Листва» и познакомиться с Татарским, а затем прислать фотодоказательства. Девушка справилась с этим заданием и получила вознаграждение.

После этого ей стали поручать другие миссии. Куратор попросил ее добраться до Москвы, забрать посылку у курьера, а после приехать в Петербург, встретиться с военкором на Университетской набережной, произнести речь и передать статуэтку. За выполнение всех требований девушке пообещали купить билет до Узбекистана на 3 апреля, а затем переправить на Украину. Трепова уверяет, что не ожидала, что внутри статуэтки находится взрывное устройство.

Взрыв в кафе в Санкт-Петербурге на Университетской набережной произошел в воскресенье, 2 апреля, во время творческой встречи с военкором Татарским. По подозрению в теракте была задержана Дарья Трепова. По данным СКР, она поддерживала взгляды Фонда борьбы с коррупцией (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что преступление было спланировано и организовано с территории Украины. Следователи устанавливают всех участников преступной цепочки — от исполнителей до заказчиков.

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Елизавета Новикова
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