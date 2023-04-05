Политолог назвал речь Путина перед послами примером взвешенной внешней политики

Политолог Павел Данилин прокомментировал причины изменений во внешней политике России

Если посмотреть на эволюцию концепции внешней политики России, то мы увидим, что изменения происходили на протяжении последних двух десятилетий. И если концепция 1994 года предполагала, что Россия планирует сосуществовать в мире, в котором угроза как бы ушла на задний план, в котором главная проблема — это глобальное экономическое развитие и вокруг все относятся доброжелательно друг к другу, то уже в следующем варианте документа, в начале нулевых, когда стало понятно, что это довольно-таки наивное убеждение и что мир оказался перед гораздо более серьезным вызовом, было сказано о том, что нужно быть готовым к защите своего суверенитета и своей независимости. Так политолог и общественный деятель Павел Данилин прокомментировал «Ленте.ру» речь президента Владимира Путина на вручении верительных грамот у вновь прибывших послов иностранных государств.

«Вот и сейчас, в 2023 году, в новой концепции, мы видим уже не просто развитие положений 2016 года, мы находим дальнейшее развитие политики. Россия заявила себя как лидера нового движения неприсоединения, взяла на себя роль одного из центров по деколонизации, по борьбе с новым колониализмом и с господством «золотого миллиарда» за счет остального мира. И это, конечно, абсолютно новое во всей внешней политике страны. В речи перед иностранными послами президент вышел с тезисами, с которыми Россия никогда не обращалась к мировой общественности», — отметил Павел Данилин.

По словам политолога, высказывания президента и транслируемые им идеалы коррелируются с теми идеалами и ценностями, которые проповедовал Советский Союз, с тем, что касается деколонизации и построения свободного мира для порабощенных когда-то народов. Однако в отличие от советского опыта, современная Россия не намерена навязывать никакой стране своих правил. Президент сформулировал принципиальный отказ от навязывания своего пути развития: если какая-либо страна хочет жить по-своему, то это ее право.

«И как раз Россия хочет взять на себя обязанность по обеспечению этого права для всех стран и государств — жить своим умом, своей волей, жить независимой жизнью. И в таком контексте — это, конечно, тоже вызов, который Россия бросает правилам Pax Americana. Президент заявляет позицию, с которой можно бороться, с которой можно не соглашаться, с которой можно спорить, но которая, безусловно, является и ценностью, и идеалом. Эта позиция может вызывать любую эмоцию, кроме равнодушия», — подчеркнул эксперт.

Президент Путин показывает всем мировым лидерам пример взвешенной, стабильной, прогнозируемой внешней политики, убежден политолог. «Мне представляется, что спокойствие главы государства, его уверенность и отсутствие метаний туда-сюда-обратно, отсутствие каких-то непредсказуемых поступков, для всего мира является главной гарантией прогнозируемой взвешенной внешней политики страны», — отметил Павел Данилин.

По мнению политолога, президент будет следовать логике сотрудничества со странами, которые нейтральны или дружественны России. «Что же касается стран, которые враждебны нам, то, я думаю, что сотрудничество в отношении них будет минимизировано, но не закрыто», — завершил мысль Павел Данилин.

