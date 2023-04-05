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14:29, 5 апреля 2023Культура

Названа дата выхода спин-оффа «Джона Уика» с Аной де Армас

Названа дата выхода первого спин-оффа «Джона Уика» с Аной де Армас в главной роли

Фото: Jon Kopaloff / Getty Images

Студия Lionsgate, которая готовит расширения для киновселенной Джона Уика, назвала дату выхода первого спин-оффа под названием «Балерина» с актрисой Аной де Армас в главной роли. Об этом пишет Variety.

Боевик должен выйти в прокат 7 июня 2024 года. Помимо де Армас, в картине приняли участие Анжелика Хьюстон, Гэбриел Бирн, покойный Лэнс Реддик, Каталина Сандино Морено, Норман Ридус, Иэн МакШейн и Киану Ривз, исполняющий роль самого Джона Уика.

Ранее стало известно, что «Джон Уик 4» с Киану Ривзом в главной роли снова стал лидером кинопроката в России и странах СНГ, собрав более 191 миллиона рублей за прошедшие выходные.

Сюжет четвертой части боевика продолжает рассказывать историю киллера, за которым охотятся враги. Съемки ленты режиссера Чада Стэхелски проходили с июня по октябрь 2021 года. «Джон Уик 4» вышел в прокат 24 марта 2023 года.

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Варвара Кошечкина
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