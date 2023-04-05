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19:02, 5 апреля 2023Экономика

Центробанк описал ситуацию с международными переводами пословицами

ЦБ: российские банки проводят международные переводы «где бочком, а где ползком»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Директор департамента организации международных расчетов Банка России Михаил Ковригин на съезде Ассоциации российских банков прокомментировал текущую ситуацию с проведением международных денежных переводов в России четырьмя пословицами и цитатами. Его слова приводит РБК.

Первая — «что о том говорить, чего нельзя воротить». Ковригин заявил, что ситуация в мире поменялась, и теперь главным направлением для банков должны стать расчеты с дружественными странами в национальных валютах. После глава департамента Центробанка описал ситуацию с тем, как банки справляются с трудностями при переводах за рубеж — «где скоком, где летом, где бочком, а где ползком».

Ковригин уточнил, что сейчас механизм расчетов индивидуален по каждому направлению и зависит в том числе от юрисдикции. По его мнению, за последний год российский бизнес «в хорошем смысле протоптал разные тропки» к иностранным партнерам. Он добавил, что сейчас банки начинают конкурировать друг с другом в сфере трансграничных платежей, и по мере увеличения числа операторов стоимость этих услуг будет снижаться.

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Еще одну цитату Ковригин упомянул, говоря о том, что теперь компетенции в организации зарубежных расчетов стали конкурентным преимуществом банков — «великие возможности приходят ко всем, но многие даже не знают, что встретились с ними» (Уильям Эллери Чэннинг, американский публицист — прим. «Ленты.ру»). Глава департамента ЦБ отметил, что с расширением санкций «конкурентное поле выглядит достаточно новым, и возможности есть у многих». «Что для этого надо — это четвертая пословица: "бери всегда ношу по себе, чтоб не кряхтеть при ходьбе"», — добавил он.

Чиновник обратил внимание на обращения в Центробанк небольших кредитных организаций, которые жалуются, что зарубежные банки-корреспонденты не отвечают на их предложения о сотрудничестве. Ковригин подчеркнул, что для выхода на международный рынок нужна соответствующая подготовка и инвестиции — как в области технологий, так и в подборе персонала со знанием иностранных языков.

Ранее эксперты перечислили россиянам способы перечисления денег за границу. В их числе — переводы с карты «Мир» на пластик национальных платежных систем стран СНГ, а также отправка средств в страны СНГ, Европы и Азии через системы «Юнистрим» и «Золотая корона».

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Влада Горячева
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