Правительство отчиталось о восстановлении частных домов в новых регионах России

Вице-премьер Хуснуллин заявил, что в новых регионах РФ восстановлено 11 тыс. частных домов

В новых регионах России восстановлено 11 тысяч частных домов. Об этом заявили в пресс-службе вице-премьера Марата Хуснуллина, передает РИА Новости.

«11 тысяч индивидуальных жилых строений восстановлено во всех четырех новых регионах», — отчитались представители вице-председателя правительства. На заседании Совета безопасности в режиме видеоконференции Хуснуллин отметил, что темпы работы нужно ускорить.

Ранее президент России Владимир Путин сравнил новые жилые дома в Мариуполе с московскими. По мнению главы государства, ЖК «Невский», построенный для мариупольцев, ничем не отличается от хорошего столичного или петербургского квартала.

19 марта Путин совершил первую рабочую поездку в Донбасс. Он прилетел в Мариуполь на вертолете, а затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки. Хуснуллин подробно рассказал ему о ходе строительных и восстановительных работ.