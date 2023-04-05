Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:15, 5 апреля 2023Россия

Появились подробности о гибели упавшей в кипяток трехлетней россиянки

«МК»: мать погибшей в кипятке девочки пришла домой через 40 минут после случившегося

Фото: Alexandros Michailidis / Shutterstock / Fotodom

Мать трехлетней девочки, которая упала в ванну с кипятком в квартире в подмосковной Дубне и погибла, пришла домой через 40 минут после случившегося. Такие подробности о произошедшем сообщает «Московский комсомолец» («МК»).

По данным издания, погибшая взяла из коридора табуретку, на которую встала, чтобы набрать воды в ванне. Она упала, так как села на сушившийся на бортике коврик. Когда мать ребенка пришла домой, он уже скончался.

Известно, что мать с двумя детьми планировала уехать из Дубны на следующий день — она приехала в российский регион с территории Украины перед Новым годом, чтобы навестить мужа, уехавшего на заработки. Семья жила в двухкомнатной квартире друга, в день трагедии отец был на работе.

О случившемся в Подмосковье стало известно в среду, 5 апреля. Девочка решила принять ванну, пока ее мать вышла в магазин. В момент случившегося она находилась с четырехлетним братом. Тот рассказал, что, когда они остались одни в квартире, его сестра решила искупаться и сама открыла кран с горячей водой. Девочка упала в кипяток, а брат не мог достать ее из воды, так как она была слишком горячей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Путин назвал рассорившее Россию и США событие
В сети объяснили роль «маячков» на прифронтовых территориях
Российской фристайлистке разбили голову в драке
Творческим россиянам помогут реализоваться
Двое в костюмах ангелов избили прохожего в Сочи
Уехавшие из России собственники жилья столкнулись с проблемами
Пропавшую россиянку спустя четыре дня нашли мертвой у реки
Берлускони госпитализировали
Росгвардейцы сбили автоматным огнем квадрокоптер ВСУ в ЛНР
Появились подробности о гибели упавшей в кипяток трехлетней россиянки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.