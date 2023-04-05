Появились подробности о гибели упавшей в кипяток трехлетней россиянки

«МК»: мать погибшей в кипятке девочки пришла домой через 40 минут после случившегося

Мать трехлетней девочки, которая упала в ванну с кипятком в квартире в подмосковной Дубне и погибла, пришла домой через 40 минут после случившегося. Такие подробности о произошедшем сообщает «Московский комсомолец» («МК»).

По данным издания, погибшая взяла из коридора табуретку, на которую встала, чтобы набрать воды в ванне. Она упала, так как села на сушившийся на бортике коврик. Когда мать ребенка пришла домой, он уже скончался.

Известно, что мать с двумя детьми планировала уехать из Дубны на следующий день — она приехала в российский регион с территории Украины перед Новым годом, чтобы навестить мужа, уехавшего на заработки. Семья жила в двухкомнатной квартире друга, в день трагедии отец был на работе.

О случившемся в Подмосковье стало известно в среду, 5 апреля. Девочка решила принять ванну, пока ее мать вышла в магазин. В момент случившегося она находилась с четырехлетним братом. Тот рассказал, что, когда они остались одни в квартире, его сестра решила искупаться и сама открыла кран с горячей водой. Девочка упала в кипяток, а брат не мог достать ее из воды, так как она была слишком горячей.