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19:05, 5 апреля 2023Силовые структуры

Российского осужденного заподозрили в дезорганизации работы СИЗО

В Архангельске 32-летнего осужденного заподозрили в дезорганизации работы СИЗО

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Архангельске возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего осужденного по подозрению в применении насилия к сотруднику следственного изолятора (СИЗО). Об этом в среду, 5 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, мужчина, отбывающий наказание за покушение на убийство, во время утренней проверки 11 февраля ударил сотрудника СИЗО рукой по голове и тем самым попытался дезорганизовать работу учреждения. В ходе допроса он признал свою вину.

Ранее сообщалось, что в Чувашии ФСБ выявила ячейку запрещенного в России экстремистского движения АУЕ в ИК-9, созданную 38-летним заключенным.

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Илона Палей
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