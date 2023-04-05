Российского осужденного заподозрили в дезорганизации работы СИЗО

В Архангельске 32-летнего осужденного заподозрили в дезорганизации работы СИЗО

В Архангельске возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего осужденного по подозрению в применении насилия к сотруднику следственного изолятора (СИЗО). Об этом в среду, 5 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, мужчина, отбывающий наказание за покушение на убийство, во время утренней проверки 11 февраля ударил сотрудника СИЗО рукой по голове и тем самым попытался дезорганизовать работу учреждения. В ходе допроса он признал свою вину.

Ранее сообщалось, что в Чувашии ФСБ выявила ячейку запрещенного в России экстремистского движения АУЕ в ИК-9, созданную 38-летним заключенным.