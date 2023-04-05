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13:24, 5 апреля 2023Экономика

Курс второй по величине криптовалюты рекордно вырос

Курс Ethereum превысил $1,91 тысячи впервые за семь с половиной месяцев
СюжетКурс доллара:

Фото: Syamoes / Shutterstock / Fotodom

Курс второй по капитализации криптовалюты Ethereum (ETH) на бирже Binance превысил 1,91 тысячи долларов. Это рекордная стоимость криптовалюты за семь с половиной месяцев, с 15 августа 2022 года.

За сутки ETH подорожал на 5,6 процента, а за последний месяц — на 22,4 процента. Его стоимость растет перед важным для блокчейна обновлением Shapella, которое позволит выводить ранее заблокированные активы. Создатели криптовалюты обещали провести его 12 апреля.

Годом ранее стоимость криптовалюты превышала 3,4 тысячи долларов. За апрель-май она подешевела до 1,2 тысячи, и вернуться к предыдущим показателям не помогло даже масштабное обновление сети в сентябре. Создатель «эфира» заявил, что новый алгоритм работы блокчейна позволит существенно сократить расход электроэнергии путем ухода от совершения сложных математических вычислений.

В последний месяц криптовалюты росли на фоне банковского кризиса в США, а затем начали падать после повышения ставок Федеральной резервной системой США (ФРС). После последнего увеличения показателя биткоин за сутки потерял в цене 2,1 процента, а его рыночная капитализация снизилась до 533,9 миллиарда долларов. Ethereum за сутки упал на 1,69 процента до 1,755 тысячи долларов, Solana — на 3,4 процента, до 21,72 доллара. Общая рыночная капитализация криптовалют снизилась до 1,16 триллиона долларов при объеме торгов в 66,76 миллиарда долларов.

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Вячеслав Агапов
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