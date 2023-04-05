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21:26, 5 апреля 2023Россия

Возгорание в здании Минобороны в центре Москвы ликвидировано

МЧС: В здании Минобороны в центре Москвы потушено возгорание электроприбора

Кадр: телеграм-канал «Baza»

Возгорание в здании Министерства обороны в центре Москвы ликвидировано. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по городу.

«По прибытии пожарных выявлено возгорание электробытового прибора на площади 5 квадратных метров. Возгорание ликвидировано», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал. Системы жизнеобеспечения здания работают в штатном режиме.

Пожар произошел в одном из зданий на улице Знаменка вечером в среду, 5 апреля. Пламя было заметно в окне на третьем этаже, сообщили в экстренных службах.

Дом на улице Знаменка, 19 , — старое здание Генштаба. Этот дом уже горел в 2016 году — тогда у него обрушилась кровля, пожар тушили около девяти часов. Предварительной причиной была названа неисправность электропроводки, пострадал один человек — пожарный, который боролся с огнем.

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Марина Совина
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