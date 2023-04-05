Дженнифер Лопес назвала главное правило сохранения молодости и красоты

Дженнифер Лопес назвала соблюдение режима дня главным правилом сохранения молодости

53-летняя актриса и певица Дженнифер Лопес назвала строгое соблюдение распорядка дня своим главным правилом сохранения хорошего самочувствия и поддержания красоты молодости. Ее слова приводит издание People.

Лопес уверена, что режим дня является ключом ко всему, так как без достаточного количества сна, комплексного ухода за кожей, регулярных медитаций и занятий спортом невозможно поддерживать хорошую физическую форму и ментальное здоровье.

Я всегда себя спрашиваю: «Если я слишком устаю, чем я пренебрегаю? Неужели своим сном? Разве я не тренируюсь постоянно? Неужели я это упустила из виду? Или я пью недостаточно воды? Почему я так себя чувствую?» Если что-то не так, просто проверьте основы — для меня это всегда работает Дженнифер Лопес

Лопес признала, что зачастую бывает трудно уделить время всем аспектам заботы о себе, поскольку «люди слишком заняты или увязли в жизни». Однако, по ее мнению, длительное пренебрежение сном, тренировками или другими принципами ЗОЖ может закончиться большими проблемами со здоровьем и преждевременным старением.

Артистка также добавила, что оценила пользу здорового образа жизни после того, как из-за регулярного недосыпа у нее начались панические атаки.

Был период, когда я спала по три-пять часов в сутки. Я весь день была на съемочной площадке, всю ночь — в студии, а по выходным устраивала вечеринки и снимала видео. Мне было чуть за 20, и я думала, что непобедима, пока однажды последствия такого образа жизни вкупе с недостаточным для полноценного восстановления количеством сна не настигли меня Дженнифер Лопес

Именно тогда Лопес осознала, насколько серьезными последствиями для здоровья грозит постоянное игнорирование потребностей тела и разума и отказ от ухода за собой.

Ранее Лопес заявила о прямой зависимости между занятиями спортом и психическим здоровьем. Придерживаясь этого убеждения, она начинает физическую активность сразу после пробуждения, часто с пяти часов утра.