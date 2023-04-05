Автор идеи о признании феминизма экстремизмом высказался о судьбе 8 Марта

Депутат Матвейчев усомнился в запрете 8 Марта при признании феминизма экстремизмом

В России вряд ли станут отменять 8 Марта, если феминистскую идеологию признают экстремистской в стране. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев, который 4 апреля выступил с соответствующей инициативой.

Я не думаю, что как-то это сильно коснется 8 Марта. Это просто праздник весны уже давным-давно Олег Матвейчев депутат Госдумы

«Мы говорим про феминизм, который по признаку пола исключительность свою утверждает, и тот, который ведет к агрессивным и всевозможным действиям. Например, вы все знаете, как группа Femen пилила кресты накануне Майдана, мы помним все Pussy Riot и их выходки, вот сейчас, пожалуйста, убийство Владлена Татарского осуществлено феминисткой радикальной. Речь, я думаю, коснется просто их идеологии мужененавистничества. Защита прав женщин никуда не денется. Государство обязано защищать права граждан. Если кто-то занимается конкретно проблемами женщин без распространения какой-то идеологии, сеющей рознь, пропагандирующей чайлдфри, аборты и все на свете, то, мне кажется, вполне нормально эти организации и дальше будут существовать», — сказал депутат.

8 Марта был учрежден как день солидарности женщин в борьбе за эмансипацию. Одной из целей была обозначена борьба за всеобщее избирательное право для женщин. Праздновать этот день в 1910 году предложила активистка, выступавшая за права женщин, Клара Цеткин.

Что могут запретить?

Олег Матвейчев отметил, что во время обсуждения законопроекта могут быть внесены изменения.

«Ко мне уже некоторые коллеги подходили, они говорят: "давайте, может, не идеологию уничтожать, а конкретные организации?". Некоторые организации наливают феминизм из той же бочки, что и ЛГБТ, это одна и та же традиция, борьба с традиционными ценностями», — считает он.

Отстаивание прав женщин

По мнению парламентария, необходимо разбираться с каждым отдельным случаем нарушения прав женщин. Для этого нужно обращаться в организации, которые, по его словам, есть в каждом российском регионе, не уточнив, какие именно.

Само отстаивание прав как таковое без их конкретного какого-то нарушения — это всегда плохо пахнет. Здесь мы всегда можем увидеть идеологический заказ Олег Матвейчев депутат Госдумы

«Когда нет нарушений прав, а вообще в принципе кто-то выходит и хочет чего-то для всех женщин, и начинается, мол, нас всех угнетают, и мужчины во всем виноваты. И дальше идет интересный набор вещей, женщину уводят подальше от семьи, от деторождения, подальше от традиционных ценностей», — сказал депутат.

Автор идеи о признании феминизма экстремизмом считает, что борьба не с конкретными нарушениями, а в целом за те или иные привилегии за женщин — уже не отстаивание прав, а «форматирование мозга под определенные политические задачи».

Что имеется в виду под правами: если мы считаем, что женщина — это человек, а я такого придерживаюсь тоже мнения, то чем тогда конкретно отличаются права женщины от права человека? Олег Матвейчев депутат Госдумы

«Советский союз был первой страной в мире, которая дала женщинам избирательное право и массу других прав, которых не было в так называемых буржуазных странах, есть страны, которые до 1970-х годов дискриминировали женщин. Но у нас все эти права есть, эти все права остаются, за что еще дальше бороться, что еще требовать?» — заключил он.

Олег Матвейчев 4 апреля в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что подготовил законопроект о признании феминизма экстремистской идеологией. Поводом для этого стало убийство военного корреспондента Владлена Татарского. «Практически все феминистки в России выступили против СВО», — указал парламентарий.