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20:45, 5 апреля 2023Россия

Кадыров отреагировал на решение Собянина о переносе мечети в Москве

Кадыров положительно оценил решение Собянина о переносе месторасположения мечети в Москве
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Министерство культуры РФ / Globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на решение мэра Москвы Сергея Собянина по поводу смены месторасположения новой мечети в столице. Своим мнением глава российского региона поделился в Telegram.

Кадыров отметил, что любой конфликт можно решить дипломатическим путем, что и сделали московские власти. «Пока одна часть провокаторов призывала на митинг, а вторая часть провокаторов давила клавиатуры в комментах, чиновники решали проблему. И решили», — оценил ситуацию глава Чечни.

По его словам, в России проживает около 30 миллионов мусульман, поэтому в местах их проживания следует возводить мечети. Он также отреагировал и на новое месторасположение постройки, которую изначально планировали возвести у Святого озера — по его мнению, новое место выбрано удобное.

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«Я разговаривал с мэром Москвы Собяниным по этому вопросу. Отдаю должное дорогому брату Сергею Семеновичу, это чуткий политик и хозяйственный градоначальник, который нашел замечательное решение, устраивающее всех», — высказался Кадыров.

Ранее Собянин заявил, что мечеть, которую планировали построить около Святого озера в Косино-Ухтомском, будет возведена в другом месте. Под ее строительство выделят земельный участок недалеко от метро «Косино». Мэр уверен, что постройка не станет мешать местным жителям. Помимо этого, мечеть будет находиться в удобной транспортной доступности.

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Варвара Кошечкина
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