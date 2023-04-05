Кадыров отреагировал на решение Собянина о переносе мечети в Москве

Кадыров положительно оценил решение Собянина о переносе месторасположения мечети в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на решение мэра Москвы Сергея Собянина по поводу смены месторасположения новой мечети в столице. Своим мнением глава российского региона поделился в Telegram.

Кадыров отметил, что любой конфликт можно решить дипломатическим путем, что и сделали московские власти. «Пока одна часть провокаторов призывала на митинг, а вторая часть провокаторов давила клавиатуры в комментах, чиновники решали проблему. И решили», — оценил ситуацию глава Чечни.

По его словам, в России проживает около 30 миллионов мусульман, поэтому в местах их проживания следует возводить мечети. Он также отреагировал и на новое месторасположение постройки, которую изначально планировали возвести у Святого озера — по его мнению, новое место выбрано удобное.

«Я разговаривал с мэром Москвы Собяниным по этому вопросу. Отдаю должное дорогому брату Сергею Семеновичу, это чуткий политик и хозяйственный градоначальник, который нашел замечательное решение, устраивающее всех», — высказался Кадыров.

Ранее Собянин заявил, что мечеть, которую планировали построить около Святого озера в Косино-Ухтомском, будет возведена в другом месте. Под ее строительство выделят земельный участок недалеко от метро «Косино». Мэр уверен, что постройка не станет мешать местным жителям. Помимо этого, мечеть будет находиться в удобной транспортной доступности.