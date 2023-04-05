Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:25, 5 апреля 2023Силовые структуры

Путин поручил принять дополнительные меры по выявлению и розыску террористов

Путин поручил Совбезу принять дополнительные меры по контрразведке и розыску террористов

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

На заседании Совета безопасности президент России Владимир Путин поручил принять дополнительные меры по розыску и выявлению террористов, а также в контрразведке. Об этом в среду, 5 апреля, сообщает ТАСС.

Также в ходе заседания Пути отметил, что необходимо активнее привлекать к охране правопорядка жителей новых регионов.

В ходе заседания 5 апреля Путин заявил, что потенциал спецслужб Запада задействован в подготовке терактов в России

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Под Брянском задержали пилота упавшего украинского самолета
Лидера молдавской оппозиции вызвали в прокуратуру за слова о провокации в ПМР
В США показали новую ракету большой дальности
Врачи предупредили о последствиях популярной в TikTok диеты льва
В России отреагировали на заявление Зеленского по Артемовску
Джулия Фокс снялась в скотче вместо одежды для обложки журнала
В России военного осудили на три с половиной года и лишили звания за самоволку
Конкурент России неожиданно повысил цены на нефть для Азии
Визит Зеленского в Варшаву омрачил скандал
Путин поручил принять дополнительные меры по выявлению и розыску террористов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.