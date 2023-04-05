Путин поручил принять дополнительные меры по выявлению и розыску террористов

Путин поручил Совбезу принять дополнительные меры по контрразведке и розыску террористов

На заседании Совета безопасности президент России Владимир Путин поручил принять дополнительные меры по розыску и выявлению террористов, а также в контрразведке. Об этом в среду, 5 апреля, сообщает ТАСС.

Также в ходе заседания Пути отметил, что необходимо активнее привлекать к охране правопорядка жителей новых регионов.

В ходе заседания 5 апреля Путин заявил, что потенциал спецслужб Запада задействован в подготовке терактов в России