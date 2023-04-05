69-я параллель
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18:38, 5 апреля 202369-я параллель

Ученый рассказал о неожиданном влиянии нефтедобычи на популяцию моржей на Ямале

Гендиректор НЭЦ «Морские млекопитающие»: нефтедобыча спасла популяцию ямальских моржей

Фото: Jay Ruzesky / Unsplash

Развитие нефтедобычи позволило сохранить поголовье моржей, в том числе ямальскую популяцию. О таком неожиданном влиянии добычи на их численность изданию «Север-Пресс» рассказал гендиректор НЭЦ «Морские животные» Андрей Болтунов.

По его словам, нефть спасла не только моржей, но и других морских млекопитающих, жир которых раньше применяли в качестве топлива. Жир китов, моржей и других животных вытапливали и использовали в технических целях, пояснил он. «Но с развитием нефтяной промышленности интерес к крупным млекопитающим, в том числе и моржам, резко упал», — добавил Болтунов.

Ученый пояснил, что развитие нефтяного промысла позволило остановить промышленную добычу морских млекопитающих, поскольку «нефть — дешевле, ее больше, она предсказуема».

В марте на острове Врангеля провели «перепись» белых медведей. Оказалось, что там проживает 864 особи. При подсчете популяции медведей исследователи активно использовали беспилотные летательные аппараты с тепловизорами. Всего дроны сделали более 22 тысяч снимков с высоты 200-300 метров, на основании которых ученым удалось определить точную численность проживающих на острове медведей.

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Алан Босиков
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