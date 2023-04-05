Экс-сотрудник Белого дома заявил о неизбежности ядерной войны

Экс-помощник главы Минфина при Рейгане заявил о неизбежности ядерной войны между РФ и США

Из-за безрассудной политики Вашингтона ядерная война между Россией и Соединенными Штатами неизбежна. Такое мнение выразил бывший помощник министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

Он заявил об огромном провале внешней политики США. По его словам, на пути к своей мировой гегемонии США намерены «уничтожить препятствие в виде России». Однако, предупредил экс-сотрудник Белого дома, это станет еще одним шагом на пути к войне.

Кроме того, Москва уверена в том, что Запад планирует уничтожить Россию, и не верит никаким заверениям Вашингтона, утверждает он. В связи с этим, считает Робертс, Россия готовится к ядерной войне. «Когда Россия будет готова, США и столицам их марионеток из НАТО грозит уничтожение», — говорится в статье.

Ранее министр иностранных дел и внешнеполитических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что встреча глав МИД стран НАТО в Брюсселе подтверждает реальность опасности начала новой мировой войны из-за конфликта на Украине.