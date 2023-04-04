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23:00, 4 апреля 2023Мир

МИД Венгрии связал встречу НАТО с опасностью начала новой мировой войны

Глава МИД Венгрии Сийярто: встреча НАТО в Брюсселе подтверждает риск начала мировой войны

Фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency / Global Look Press

Встреча глав МИД стран НАТО в Брюсселе подтверждает, что опасность начала новой мировой войны из-за конфликта на Украине вполне реальна. Такое мнение выразил министр иностранных дел и внешнеполитических связей Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

«К сожалению, в свете сегодняшних выступлений можно сказать, что мы приближаемся к еще одной мировой войне», — заявил он. Сийярто отметил, что предупредил коллег о недопустимости прямого столкновения Североатлантического альянса с Россией. В частности, НАТО не следует поставлять вооружения Киеву на коллективной основе, считает он. По словам главы венгерского МИД, подобное развитие событий «явно приведет к новой мировой войне».

Ранее Петер Сийярто заявил, что приглашение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на встречу глав МИД стран НАТО подрывает единство альянса. Он также утверждал, что Будапешт не поддержит интеграцию Украины в Евросоюз и НАТО, пока Киев будет нарушать права венгерских меньшинств в Закарпатье. Сийярто напомнил, что почти сто венгерских школ на Украине находятся под угрозой закрытия из-за украинского закона об образовании. При этом 1,3 тысячи образовательных учреждений в Венгрии принимают детей украинских беженцев. По словам министра, ряд законов, принятых на Украине с 2015 года, нарушают права меньшинств на использование родного языка.

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Марина Совина
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