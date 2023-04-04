В Венгрии раскритиковали приглашение Кулебы на встречу глав МИД стран НАТО

Глава МИД Венгрии Сийярто раскритиковал приглашение Кулебы на встречу глав МИД стран НАТО

Приглашение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на встречу глав МИД стран НАТО подрывает единство альянса. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

Дипломат раскритиковал приглашение, но заявил, что Будапешт примет участие во встрече. «Я еще раз четко заявляю, что Венгрия поддержит любые интеграционные усилия на Украине только (…) в том случае, если украинцы вернут венграм Закарпатья права, которыми они пользовались до 2015 года», — подчеркнул министр.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддержит интеграцию Украины в Евросоюз и НАТО, пока Киев будет нарушать права венгерских меньшинств в Закарпатье. Сийярто напомнил, что почти сто венгерских школ на Украине находятся под угрозой закрытия из-за украинского закона об образовании. При этом 1,3 тысячи образовательных учреждений в Венгрии принимают детей украинских беженцев. По словам министра, ряд законов, принятых на Украине с 2015 года, нарушают права меньшинств на использование родного языка.