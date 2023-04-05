Принципы ведения боев российской армии изменят с учетом опыта СВО

«Известия»: регламент действий ВС РФ изменят с учетом современных конфликтов и опыта СВО

Регламент действий Вооруженных сил (ВС) России изменят с учетом современных конфликтов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Министерстве обороны РФ.

Соответствующее предложение поступило на военной конференции, прошедшей в марте под руководством начальника Главного штаба Сухопутных войск Александра Лапина. В частности, было предложено переработать структуру и содержание основных боевых уставов с учетом опыта специальной военной операции (СВО) на Украине.

Как стало известно изданию, в ближайшее время в военном ведомстве создадут специальную комиссию, которая будет работать над изменениями принципов ведения боев.

Как отмечает военный эксперт Виктор Мураховский, данные уставы не пересматривались со времен конфликта в Сирии. В то же время, подчеркивает он, произошло много изменений, в том числе в отношении беспилотников и применения различных систем вооружений. «Они привели к тому, что меняется роль пехоты в бою. А тем самым меняется и тактика общевойскового боя», — пояснил эксперт.

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал, что ВС России приноровились уничтожать артиллерию Вооруженных сил Украины (ВСУ).