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19:54, 5 апреля 2023Россия

В России врачи удалили упавшему на стройке иностранцу огромную опухоль

В Чебоксарах врачи удалили строителю из Туркмении 30-сантиметровую опухоль

Фото: Министерство здравоохранения Чувашской Республики

В Чувашии врачи прооперировали гражданина Туркмении, удалив ему 30-сантиметровую опухоль. Об этом сообщает республиканский Минздрав.

38-летний мужчина работал на стройке в Москве. Он упал и, получив травму, был доставлен в одну из столичных больниц. По результатам проведенного исследования у него выявили опухоль в брюшной полости. До этого пациент ничего не знал о новообразовании в своем теле.

Мужчина настоял на операции в Чувашии, поскольку в республике проживают родственники его жены. Хирургическое вмешательство прошло успешно, пациенту удалось сохранить оба надпочечника. По окончании курса терапии его выписали.

Ранее в апреле московские хирурги удалили из почки мужчины опухоль размером с баскетбольный мяч. Россиянин обратился к медикам с жалобами на общую слабость. В его анамнезе значилась киста правой почки, однако мужчина два года отказывался от ее удаления. На момент операции киста достигла размеров, в два с половиной раза превышающих размер самой почки, и содержала более трех литров жидкости.

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Алан Босиков
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