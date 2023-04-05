Двое российских военных сбежали из части

«Бийский рабочий»: военные из Бийска сбежали из расположения части, их объявили в розыск

Двое военных из Бийска сбежали из расположения части, россиян объявили в розыск. Эту информацию подтвердил региональному изданию «Бийский рабочий» военный комиссар города Бийска, Бийского и Солтонского районов Дмитрий Куватов.

Он отметил, что военная полиция уже побывала по адресам проживания граждан, но там их не оказалось. «По нашей информации, военнослужащие могут находиться в Бийске, но на контакт с нами и военной полицией не выходят. Дозвониться также не получается — телефоны недоступны», — сказал Куватов.

Он разъяснил, что речь идет о мобилизованных Александре Табакаеве 1983 года рождения и Артеме Вдовиченко 1988 года рождения. Куватов призвал родственников «в интересах военнослужащих» сообщить об их местонахождении в военкомат. Предположительно, мужчины сбежали из одной части, не сговариваясь друг с другом.

31 марта сообщалось, что в Санкт-Петербурге гарнизонный военный суд вынес приговор российскому военнослужащему-контрактнику, сбежавшему из воинской части в период мобилизации. Мужчина получил 5,5 года колонии общего режима.

Ранее в Верховном суде России также перечислили условия для оправдания дезертиров.