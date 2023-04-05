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11:55, 5 апреля 2023Мир

Папа Римский призвал молиться за матерей павших солдат

Папа Римский Франциск призвал молиться за матерей павших русских и украинских солдат

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Папа Римский Франциск 5 апреля на площади Святого Петра призвал молиться за матерей павших русских и украинских солдат. Об этом сообщает ТАСС.

«Я думаю о матерях украинских и русских солдат, которые пали во время войн. Это матери погибших детей. Помолимся за них», — сказал понтифик, также призвав молиться «за жертв военных преступлений».

Ранее Папа Римский Франциск продемонстрировал готовность выступить в роли посредника в переговорах между канонической Украинской православной церковью (УПЦ) и раскольнической Православной церковью Украины (ПЦУ) по ситуации с изгнанием монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры. Об этом сообщалось со ссылкой на председателя Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова. Севастьянов отметил, что другие юридические механизмы помощи понтифику не доступны — он может только призывать к миру и диалогу.

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Виктория Кондратьева
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