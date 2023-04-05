Сенатор Совфеда перепутала ЛДПР с ЛГБТ и попала на видео

Сенатор Совфеда Афанасьева перепутала ЛДПР с ЛГБТ и объяснила это большим объемом работы

Сенатор Совфеда Елена Афанасьева во время доклада перепутала ЛДПР с ЛГБТ. Видео с попавшей на него оговоркой опубликовал «Подъем».

Член Совфеда от Оренбургской области выступала на брифинге, который был посвящен культурному суверенитету России. Оговорку она допустила во время доклада об использовании правозащитной тематики для пропаганды ЛГБТ. «В марте было опубликовано три доклада, в которых правозащитная тематика использовалась для пропаганды ЛДПР... Извините, ЛГБТ и поддержки экстремистских структур», — заявила Афанасьева.

Позднее сенатор объяснила это большим количеством работы и тем, что она находится в постоянном процессе поступления информации. «Это была оговорка, потому что моя голова работала над теми проектами, которые я веду в партии. Нормальные люди на это нормально отреагировали. Кто не работает, у того не бывает оговорок. Многозадачность никого не щадит», — приводит издание слова члена Совфеда.

Ранее депутат Государственной Думы Александр Хинштейн пригрозил книгоиздателям уголовной ответственностью за нелегальный ЛГБТ-трафик. Так парламентарий отреагировал на планы издавать ЛГБТ-литературу за рубежом и ввозить ее в Россию через СНГ.