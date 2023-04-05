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12:54, 5 апреля 2023Ценности

Оксана Самойлова опубликовала видео с фотосессии в нижнем белье

Жена Джигана Оксана Самойлова опубликовала ролик с откровенной фотосессии в черном белье

Кадр: @samoylovaoxana

Российская блогерша и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова опубликовала видео, на котором она запечатлена во время откровенной фотосессии. Соответствующие кадры появились в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

В размещенном ролике 34-летняя инфлюэнсерша позирует перед фотографами в студии на фоне зеркала. Она одета в комплект нижнего белья, состоящий из черных трусов и топа. Ее образ дополняют кожаные босоножки на высоких каблуках и объемная укладка волос. «Доброе утречко», — поприветствовала она подписчиков в посте.

В феврале Оксана Самойлова назвала свой текущий вес и также показала фигуру на видео. Она заявила, что масса ее тела составляет 61 килограмм, и отметила, что посвящает много времени спорту.

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Карина Черных
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