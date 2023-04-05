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08:59, 5 апреля 2023Среда обитания

Популярному курорту в России предрекли подорожание жилья

Компания Five: первичное жилье в Сочи может подорожать на 15-20 процентов

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Городу Сочи, который считается в России одним из популярным курортов, предрекли подорожание жилья на первичном рынке. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на коммерческого директора компании Five Елену Кабешеву.

Эксперт предположила, что в 2023 году девелоперы повысят стоимость новостроек до 20 процентов. В итоге в среднем цены на квартиры могут подняться на 15-20 процентов. Другие специалисты предрекли, что объекты в Сочи подорожают и больше, чем на 20 процентов.

Подобный прогноз объяснили в том числе дефицитом свободных земельных участков в городе и повышением цен на строительные материалы. К тому же в стране растет спрос на внутренний туризм, что также сказывается на рынке недвижимости.

Ранее Сочи вошел в тройку городов мира с самыми высокими ценами на элитное жилье, обогнав Нью-Йорк. По прогнозам, в 2023 году Сочи останется основным городом спроса среди покупателей элитного жилья в России.

Нина Ташевская
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Популярному курорту в России предрекли подорожание жилья
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