Рядового отправили в дисбат за попытку украсть из части тротиловую чашку

В Чите рядового отправили в дисбат за попытку украсть тротиловую шашку из воинской части

Читинский гарнизонный военный суд вынес приговор рядовому Дмитрию Стародубцеву, который попытался похитить взрывчатку из воинской части. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Военнослужащий проведет два года в дисциплинарной части.

По данным следствия, во время разгрузки военного имущества срочник обнаружил в хранилище вскрытый ящик с тротилом. Он достал из него одну тротиловую шашку и попытался украсть ее с охраняемой территории части, однако его задержала охрана. Во время досмотра у него нашли похищенную взрывчатку.

Ранее сообщалось, что в Челябинске суд дал пять лет контрактнику за уход из части и уклонение от мобилизации.