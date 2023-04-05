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20:17, 5 апреля 2023Силовые структуры

Россиянин предстанет перед судом за убийство таксиста в 2013 году

Жителя Краснодара будут судить за убийство таксиста в 2013 году

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Краснодаре 42-летний местный житель предстанет перед судом за убийство таксиста, совершенное десять лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признался в содеянном. Сейчас он находится в СИЗО. Уголовное преследование в отношении его приятеля, не сообщившего об убийстве в полицию, было прекращено в связи с его смертью в 2019 году.

По данным следствия, утром 4 марта 2013 года мужчина вместе со своим товарищем добрались на такси по нужному адресу, однако оплачивать поездку отказались. Между пассажирами и водителем возникла ссора. Как рассказал следователям обвиняемый, во время конфликта таксист достал пистолет, однако друг фигуранта смог выбить его из рук водителя. После того как оружие упало на пол перед задними креслами, фигурант взял его и трижды выстрелил в таксиста.

Когда тот скончался, приятели вытащили тело и положили его на месте преступления, а машину перегнали на другую улицу. Пистолет они выбросили в мусорный бак по дороге.

Ранее сообщалось, что в Москве таксист изнасиловал несовершеннолетнюю пассажирку во время поездки.

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Елизавета Новикова
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