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12:45, 5 апреля 2023Экономика

Убыток группы ВТБ по МСФО за 2022 год достиг рекорда

Убыток группы ВТБ по МСФО за 2022 год достиг рекордных 612,6 млрд рублей

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Убыток группы ВТБ по МСФО за 2022 год достиг рекордных 612,6 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию банка. Уточняется, что годом ранее чистая прибыль группы оценивалась в 327,4 миллиарда рублей.

Как объяснил заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов, нынешние результаты связаны с тем, что в прошлом году группа столкнулась «с беспрецедентными по масштабу сложностями и вызовами». В частности, он отметил, что убытки связаны с введенными санкциями. Однако, добавил Пьянов, удалось оперативно перестроить бизнес и процессы, а также сохранить клиентскую базу. «Приобретение группы "Открытие" позволило нам укрепить наши рыночные позиции в ключевых сегментах розницы и обслуживания малого и среднего бизнеса», — добавил он.

По итогам 2022 года активы группы ВТБ по МСФО достигли нового исторического максимума, увеличившись по итогам года на 17,1 процента, до 24,4 триллиона рублей.

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Платон Щукин
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