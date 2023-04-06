Раскрыта неочевидная причина появления прыщей из-за чистки зубов

Дерматолог с никнеймом @dr.mehss: чистка зубов после умывания лица вызывает прыщи

Дерматолог (имя и фамилия неизвестны) с никнеймом @dr.mehss, чей блог составляет 741,6 тысяч лайков, раскрыла неочевидную причину появления прыщей на лице. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Так, в видео специалист призвала зрителей в первую очередь чистить зубы, а затем приступать к умыванию лица. По ее словам, бактерии, находящиеся в ротовой полости, могут распространиться по коже губ и перейти на подбородок, вызвав воспаления.

Видео стало вирусным, набрав четыре миллиона просмотров. Подписчики удивились данному совету, о чем принялись писать в комментариях под роликом. «Я всегда чищу зубы перед умыванием и душем, но у меня все равно есть прыщи», «Можем ли мы просто жить?», «Прыщи — это сигнал того, что с вашим организмом есть проблемы», — высказывались они.

В марте диетолог Наталия Гридина перечислила россиянам портящие кожу неочевидные продукты. По словам специалиста, избыточное потребление сахара и быстрых углеводов приводит к ухудшению качества кожи и появлению прыщей. В первую очередь, как утверждает диетолог, в список влияющих на внешний вид продуктов вошли сливочное масло, а также любая еда, приготовленная на гриле.