В России создадут политический алгоритм «Жириновский»

ЛДПР создаст первый в мире политический алгоритм «Жириновский»

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) намерена при помощи искусственного интеллекта создать политический алгоритм «Жириновский». Об этом сообщил председатель партии, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

По его словам, для изучения наследия Владимира Вольфовича при Университете мировых цивилизаций откроют исследовательский институт, где оцифруют все его научные труды, выступления, письма, комментарии. «При помощи искусственного интеллекта мы создаем первый в мире политический алгоритм "Жириновский". К разработке будут привлечены ведущие отечественные специалисты», — написал Слуцкий.

Он отметил, что нейросеть получит доступ к информации о происходящем в мире. В ЛДПР уверены, что сформулированные алгоритмом «Жириновский» оценки и прогнозы послужат успешному развитию будущего России и всего мира.

Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года на 76-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. На Новодевичьем кладбище в годовщину смерти бывшего лидера ЛДПР открыли памятник в его честь. На постаменте золотом выгравированы надписи, представляющие собой кредо политика.