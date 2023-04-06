Рогов заявил о прибытии британских танков в ВСУ

Рогов заявил, что британские танки Challenger 2 прибывают в ВСУ на запорожском направлении

Британские танки Challenger 2 начали прибывать в подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.

«Мы танки Challenger ожидаем на запорожском направлении, скажу больше, они уже есть. Конечно, ВСУ их будут использовать при наступлении», — сказал он. По его словам, российские силы готовы к этому. При этом Рогов отметил, что пока украинская армия не активизировалась.

ВСУ прощупывают линию фронта, а также проходят артиллерийские дуэли, уточнил он. Глава движения «Мы вместе с Россией» предположил, что украинские бойцы активизируются в последний момент в ходе возможного контрнаступления. Тогда командование Украины направит в атаку бронетехнику и пехоту, считает Рогов.

Ранее он объяснил удары по инфраструктуре Мелитополя подготовкой ВСУ к контрнаступлению в Запорожской области. Рогов назвал любую задержку поставок мирного или военного назначения прямой угрозой безопасности нового российского региона, отчего украинская армия при кураторстве Запада старается нарушить работу транспортной системы.