Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:28, 6 апреля 2023Бывший СССР

Рогов заявил о прибытии британских танков в ВСУ

Рогов заявил, что британские танки Challenger 2 прибывают в ВСУ на запорожском направлении

Фото: Roni Rekomaa / Bloomberg / Getty Images

Британские танки Challenger 2 начали прибывать в подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.

«Мы танки Challenger ожидаем на запорожском направлении, скажу больше, они уже есть. Конечно, ВСУ их будут использовать при наступлении», — сказал он. По его словам, российские силы готовы к этому. При этом Рогов отметил, что пока украинская армия не активизировалась.

ВСУ прощупывают линию фронта, а также проходят артиллерийские дуэли, уточнил он. Глава движения «Мы вместе с Россией» предположил, что украинские бойцы активизируются в последний момент в ходе возможного контрнаступления. Тогда командование Украины направит в атаку бронетехнику и пехоту, считает Рогов.

Ранее он объяснил удары по инфраструктуре Мелитополя подготовкой ВСУ к контрнаступлению в Запорожской области. Рогов назвал любую задержку поставок мирного или военного назначения прямой угрозой безопасности нового российского региона, отчего украинская армия при кураторстве Запада старается нарушить работу транспортной системы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Увеличилось число пострадавших в ходе боестолкновения силовиков с боевиками
В Москве расширили программу скрининга новорожденных
72-летняя модель отказалась от бюстгальтера и поделилась опытом
Названы неочевидные проблемы привлекательных женщин на свиданиях
Правительство Финляндии подало заявление об отставке
В НАТО усомнились в быстром присоединении Швеции к альянсу
Россиянин пытался украсть ребенка из коляски, побил продавца и попал на видео
В НАТО оценили ядерную угрозу со стороны России
В Ингушетии начали поиск тел боевиков после боестолкновения с правоохранителями
Рогов заявил о прибытии британских танков в ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.