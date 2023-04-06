Загрязнение воздуха связали со слабым действием вакцин от COVID-19

EHP: загрязнение воздуха ослабило действие прививок от коронавируса

Международная команда ученых из Барселонского института глобального здравоохранения (ISGlobal) в сотрудничестве с Немецким исследовательским институтом Триаса и Пуйоля (IGTP) связала загрязнение воздуха со слабым действием вакцин от COVID-19 и снижением количества антител. Выводы работы опубликованы в журнале Environmental Health Perspectives (EHP).

Известно, что загрязнение воздуха, широко распространенное в крупных и промышленных городах, приводит к неблагоприятным последствиям для здоровья, включая рак легких, сердечно-сосудистые и респираторные заболевания, а также диабет. Недавно было показано, что высокое содержание вредных мелкодисперсных частиц в воздухе приводит к более высоким рискам развития тяжелой формы COVID-19.

Теперь специалисты решили проследить взаимосвязь загрязненного воздуха и реакции антител на вакцины против коронавируса. Для этого были проанализированы данные 927 участников в возрасте от 40 до 65 лет, которых попросили пройти опросы и сдать образцы крови летом 2020 года (сразу после первого карантина) и весной 2021 года (после начала вакцинации против COVID-19). Каждый из исследуемых получил одну или две дозы прививок против COVID-19 (производства AstraZeneca, Pfizer или Moderna).

Затем у испытуемых были измерены антитела IgM, IgG и IgA к пяти вирусным антигенам (три из них на спайковый белок, содержащийся в вакцине). Кроме того, было оценено воздействие мелких твердых частиц (РМ2,5), сажи, диоксида азота (NO2) и озона (О3).

Результаты выявили, что у лиц, не переболевших вирусом, воздействие PM2.5, NO2 и сажи до пандемии сопровождалось снижением на пять-десять процентов спайковых антител, выработанных с помощью вакцины. Снижение антител было характерно как для IgM, так и для IgG. При этом концентрация IgG после первой дозы достигла пика позднее у испытуемых, подвергшихся воздействию более высоких уровней загрязнения воздуха. Полученные данные были одинаковы для всех видов рассмотренных прививок.