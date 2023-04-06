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18:04, 6 апреля 2023Наука и техника

США отправят Киеву экспериментальное оружие для борьбы с БПЛА

Defense One: США отправят Киеву экспериментальные комплексы для борьбы с беспилотниками

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Соединенные Штаты отправят Киеву экспериментальные комплексы для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщает Defense One со ссылкой на представителей компании SAIC.

Отмечается, что во вторник США объявили о крупном пакете военной помощи Украине, который направлен на усиление противовоздушной обороны. В него войдут десять «мобильных антидроновых ракетных комплексов с лазерным наведением».

Представитель SAIC отметил, что это последовало за конкурсом, проведенным армией США, которая искала оружие для борьбы с дронами-камикадзе. По его словам, принимавшая участие в конкурсе SAIC отправит Киеву десять антидроновых комплексов.

Армия США и еще один участник конкурса не подтвердили, что испытания проводили для последующей отправки систем Киеву, но военные предоставили документы, подтверждающие другие сведения SAIC. Целью испытаний было поражение дронов третьего класса, которые весят больше 25 килограммов, а используемые Россией БПЛА «Герань» весят около 200 килограммов. Также в документах говорится, что победитель должен быть готов отправить изделия странам-партнерам в течение 30-90 дней с момента заключения контракта.

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Собеседник издания добавил, что в январе SAIC использовала ракеты Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS) с лазерным наведением, которые поражали цели со стопроцентной точностью. Также ракета, которая стоит менее 30 тысяч долларов, дешевле боеприпасов тяжелых зенитных ракетных комплексов. Кроме того, в арсенал системы входит пулемет M240 и комплекс радиоэлектронной борьбы, который может перехватывать коммерческие БПЛА.

В марте ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил, что в России разрабатывают компактную версию ручного комплекса для борьбы с дронами «Гарпун-3.

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Даниил Иринин
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