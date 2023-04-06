В России выросла доля импорта в еде и бытовой технике

FinExpertiza: в опте увеличилась доля импортного продовольствия, техники и электроники

В 2022 году доля импорта в оптовом товарообороте пищевых продуктов (включая алкоголь и табак) увеличилась на 4,1 процентного пункта до 18,7 процента в денежном выражении, бытовой техники – на 1,7 процентных пункта, электроники — на 4,8 процентных пункта, а мебели – на 13,5. Об этом свидетельствуют результаты исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Копия материала имеется в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Аналитики заметили, что это происходит, несмотря на общее сокращение зарубежных поставок в Россию. В оптовой торговле бытовыми электротоварами (телевизоры, холодильники, стиральные машины) доля импорта в среднем по 2022 году увеличилась на 1,7 процентного пункта, до 28,7 процента.

С другой стороны, в некоторых категориях потребительских товаров доля зарубежной продукции снизилась. В частности, сократилась доля импорта на фармацевтическом рынке (на 18 процентных пунктов, до 25,7 процента в общем товарообороте), в сегменте парфюмерии и косметики (на 4,4 процентного пункта, до 32,7 процента). «Относительно потребительских товаров бизнес достаточно оперативно наладил альтернативные каналы поставок, воспользовался механизмом параллельного импорта или нашел новых поставщиков. Важную роль сыграл реэкспорт из “дружественных стран”», — объяснил член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян. Он указал, что сильнее всего выросла доля китайских производителей.

Наибольшая доля импорта в товарообороте обычно фиксируется в приграничных регионах, логистически связанных с ключевыми внешнеторговыми партнерами России. По оценкам аналитиков, на рынке продовольствия импорт преобладает в Смоленской области (72,5 процента), Рязанской области (59 процентов), Курганской области (56,3 процента), Магаданской области (50 процентов), Башкортостане и Краснодарском крае (по 47,3 процента соответственно). Практически только зарубежную бытовую технику реализуют оптовые предприятия Бурятии (98 процентов), Ульяновской области (97,5 процента), Смоленской области (96,7 процента), Приморского края (94 процента) и Алтайского края (90 процентов).

