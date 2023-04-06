Песчаные дюны начали исчезать с пляжей Анапы

«КП»: песчаные дюны вывозят с пляжей Анапы

Уникальные песчаные дюны начали исчезать с Центрального пляжа Анапы. Кварцевый песок вывозят в рамках подготовки к летнему сезону, сообщает «Комсомольская правда».

По словам местных жителей, песок вывозят в районе пляжного комплекса Bora-Bora поздно вечером. Экоактивисты сняли на видео, как на берегу работает спецтехника. Считается, что море обогащает песок в Анапе микроэлементами и минералами, наделяя его лечебными свойствами.

Происходящим заинтересовались правоохранительные органы. «Анапская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту случившегося. Также подключили для процессуальной проверки сотрудников полиции», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В январе россияне в рамках совместного опроса «Работы.ру» и СберНПФ назвали города, которые считают самыми благоприятными для жизни после выхода на пенсию. В список лидеров попала Анапа — курортному городу на юге России досталось третье место.