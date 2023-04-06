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15:58, 6 апреля 2023Мир

Си Цзиньпин захотел поговорить с Зеленским

Глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что Си Цзиньпин захотел поговорить с Зеленским

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Лидер Китая Си Цзиньпин после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном захотел поговорить с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дел Ляйен, передает ТАСС.

«Было интересно услышать, что Си Цзиньпин подчеркнул готовность поговорить с президентом Зеленским, когда условия и время будут подходящими», — рассказала европейская чиновница. Она добавила, что призвала китайского лидера связаться с украинским президентом.

Ранее Си Цзиньпин в ходе встречи с Макроном призвал к скорейшему возобновлению мирных переговоров по Украине. Он подчеркнул, что Пекин и Париж готовы совместно обратиться к мировому сообществу с призывом придерживаться принципов международного гуманитарного права.

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Виктория Кондратьева
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